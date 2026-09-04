Kendall Jenner na beneškem festivalu blestela v 30 let stari obleki

Kendall Jenner je Benetke v preteklosti že obiskala, na slovitem filmskem festivalu pa se je letos prvič sprehodila po rdeči preprogi. Za svoj debi je izbrala premiero filma Wild Horse Nine , v katerem v glavnih vlogah blestita John Malkovich in Sam Rockwell . Jennerjeva sicer pri filmu nima nobene vloge in je bila na premieri zgolj v vlogi gostje.

Zvezdnica je na rdeči preprogi nosila arhivsko zlato obleko modne hiše Armani iz kolekcije jesen/zima 1995, kar pomeni, da je bila oprava celo starejša od nje. Oprijeta kreacija z globokim izrezom je bila prekrita z zlatimi cvetličnimi vezeninami in kristali, ki so se bleščali pod lučmi fotografskih bliskavic. Obleko je kombinirala z diamantnimi uhani, lase pa je nosila spuščene in počesane nazaj. Tudi ličenje je bilo precej zadržano, tako da je glavno vlogo večera prepustila več kot 30 let stari kreaciji.