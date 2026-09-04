Kendall Jenner na beneškem festivalu blestela v 30 let stari obleki

Kendall Jenner je Benetke v preteklosti že obiskala, na slovitem filmskem festivalu pa se je letos prvič sprehodila po rdeči preprogi. Za svoj debi je izbrala premiero filma Wild Horse Nine, v katerem v glavnih vlogah blestita John Malkovich in Sam Rockwell. Jennerjeva sicer pri filmu nima nobene vloge in je bila na premieri zgolj v vlogi gostje.
Zvezdnica je na rdeči preprogi nosila arhivsko zlato obleko modne hiše Armani iz kolekcije jesen/zima 1995, kar pomeni, da je bila oprava celo starejša od nje. Oprijeta kreacija z globokim izrezom je bila prekrita z zlatimi cvetličnimi vezeninami in kristali, ki so se bleščali pod lučmi fotografskih bliskavic. Obleko je kombinirala z diamantnimi uhani, lase pa je nosila spuščene in počesane nazaj. Tudi ličenje je bilo precej zadržano, tako da je glavno vlogo večera prepustila več kot 30 let stari kreaciji.
Na rdeči preprogi se je 30-letna manekenka seveda zelo dobro znašla. Pred fotografi se je zadržala precej časa, pozirala iz različnih kotov, pozdravljala zbrane oboževalce in delila avtograme.
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