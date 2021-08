Kendall Jenner nadela fantovo zlato olimpijsko medaljo

25-letnica, ki je zvezo dlje časa skrivala, je izbrancu čestitala že za zmago, ko je na Instagram zgodbo (objavo, ki na spletu ostane 24 ur) objavila fotografijo svojega televizijskega zaslona, k temu pa dodala simbol za zlato medaljo in priznala, da so jo ob zmagi premagale solze. Američani so v finalnem obračunu premagali Francoze in se z moštvom razveselil že četrte zaporedne reprezentančne kolajne ter hkrati prve za 24-letnega Bookerja.