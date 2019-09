Kendall Jenner: Najraje imam Scotta Disicka

Kendall Jenner , članica razvpitega klana Kardashian-Jenner, je bila tokrat gostja priljubljene večerne oddaje The Tonight Show. Slavni ameriški voditelj Jimmy Fallon je znan po tem, da svoje goste vedno spravi v neprijetno situacijo z neprimernimi vprašanji in izzivi.

Tokrat je na svoj vroči stol povabil manekenko Kendall in jo izzval v igri Pour It Out, kjer sta morala odgovarjati na osebna vprašanja. Na vprašanje sta morala odgovoriti v vsakem primeru, lahko pa sta zamolčala vprašanje in v zameno za molk spila izbrani kozarec, v katerem se je skrivala neznana alkoholna pijača.