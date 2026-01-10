Naslovnica
Tuja scena

Kendall Jenner naslovila govorice o homoseksualnosti

Los Angeles, 10. 01. 2026 13.27

Avtor:
K.Z.
Kendall Jenner

Manekenka Kendall Jenner ima dovolj govoric o tem, da je skrivaj homoseksualka, te pa polnijo internetne strani in družbena omrežja. 30-letnica je o pereči temi spregovorila v podkastu In Your Dreams, ki ga vodi Owen Thiele, kjer je dejala, da sicer ni članica skupnosti LGBTQIA+, a je ne bi bilo sram priznati, če bi bila.

Kendall Jenner, članica družine Kardashian-Jenner, je spregovorila o svoji spolni usmerjenosti in končno naslovila govorice, da je skrivaj homoseksualka. 30-letnica, ki je gostovala v podkastu In Your Dreams, je dejala, da se zaveda, da je internet poln ugibanj o tem, kdo ji je všeč in s kom se sestaja, hkrati pa se toliko pozna, da se zaveda, da bi odkrito govorila o svoji spolni usmerjenosti tudi, če bi bila istospolno usmerjena.

Kendall Jenner je zanikala govorice, da je istospolno usmerjena.
FOTO: Profimedia

"Na internetu obstaja celotna stran s predvidevanji o tem, da sem lezbijka. Razumem, da je razkritje o spolni usmerjenosti težka stvar za veliko večino ljudi, ampak če govorim izključno o sebi, ki se najbolj poznam, vem, da na tej točki svojega življenja tega ne bi skrivala," je dejala 30-letnica, ki je ponovno poudarila, da govori zgolj zase in bi težko živela tako, da bi kaj takšnega skrivala. "Ker se poznam, vem, da tega ne bi skrivala, saj želim živeti življenje odprto. Ne bi imela težav s priznanjem," je dodala in spregovorila o tem, da nekatere govorice kot razlog, zakaj skriva spolno usmerjenost, navajajo, da bi bilo to slabo za njeno kariero.

Preberi še Kendall Jenner gola praznovala 30. rojstni dan

"Kako? Zakaj? Ne razumem tega. No, od zdaj naprej veste, da nisem homoseksualka. Sicer dvomim, da se bo to kdaj spremenilo, ampak nikoli ne zapiram vrat različnim izkušnjam v življenju," je še dejala, nato pa poudarila, da ima večina teh govoric negativno konotacijo, kar pa jo moti.

Preberi še Kendall Jenner in Bad Bunny sta se po skoraj letu dni zveze razšla

Zvezdnica predvideva, da so se govorice začele širiti, ker ljubezensko življenje uspešno skriva pred javnostjo. "Nisem kot moje sestre, ki pokažejo svoje fante. Mislim, da biseksualnost ali homoseksualnost nista zame, ampak nikoli se ne ve! Vedno sem za razne izkušnje v življenju, a še nikoli nisem eksperimentirala v tej smeri," je dejala mlajša sestra Kim, Kourtney in Khloe Kardashian ter starejša sestra Kylie Jenner. Kendall se je sicer v preteklosti sestajala s Harryjem Stylesom, Nickom Jonasom, Blakeom Griffinom, Benom Simmonsem, Devinom Bookerjem in Bad Bunnyjem.

Anok Yai po težki diagnozi na nujni poseg zaradi sepse po operaciji

