Kendall Jenner naslovila govorice o homoseksualnosti

Kendall Jenner, članica družine Kardashian-Jenner, je spregovorila o svoji spolni usmerjenosti in končno naslovila govorice, da je skrivaj homoseksualka. 30-letnica, ki je gostovala v podkastu In Your Dreams, je dejala, da se zaveda, da je internet poln ugibanj o tem, kdo ji je všeč in s kom se sestaja, hkrati pa se toliko pozna, da se zaveda, da bi odkrito govorila o svoji spolni usmerjenosti tudi, če bi bila istospolno usmerjena.

Kendall Jenner je zanikala govorice, da je istospolno usmerjena. FOTO: Profimedia

"Na internetu obstaja celotna stran s predvidevanji o tem, da sem lezbijka. Razumem, da je razkritje o spolni usmerjenosti težka stvar za veliko večino ljudi, ampak če govorim izključno o sebi, ki se najbolj poznam, vem, da na tej točki svojega življenja tega ne bi skrivala," je dejala 30-letnica, ki je ponovno poudarila, da govori zgolj zase in bi težko živela tako, da bi kaj takšnega skrivala. "Ker se poznam, vem, da tega ne bi skrivala, saj želim živeti življenje odprto. Ne bi imela težav s priznanjem," je dodala in spregovorila o tem, da nekatere govorice kot razlog, zakaj skriva spolno usmerjenost, navajajo, da bi bilo to slabo za njeno kariero.

"Kako? Zakaj? Ne razumem tega. No, od zdaj naprej veste, da nisem homoseksualka. Sicer dvomim, da se bo to kdaj spremenilo, ampak nikoli ne zapiram vrat različnim izkušnjam v življenju," je še dejala, nato pa poudarila, da ima večina teh govoric negativno konotacijo, kar pa jo moti.