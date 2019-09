Kendall Jenner ni želela spoznati Brada Pitta

Jennerjeva kljub svoji slavi ni želela, da bi se njena pot križala s potjo njenega najljubšega igralca. "Bil je tam in mislim, da ni bil prvič, vendar sem bila jaz prvič tam, ko je bil tudi on,"je povedala gostitelju oddaje Jimmyju Fallonu. "In dejansko sem prej odšla," je nadaljevala in izdala, da se ga je ves čas izogibala. "Ravno sem si ogledala film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in (Pitt) z leti postaja le še boljši, zato sem razmišljala le, da moram hitro oditi," je pripovedovala v smehu.

Fallon kar ni mogel verjeti, da je to res naredila in mu je zato še enkrat zatrdila, da je sprejela pravilno odločitev. "Ali ni eden od rekov ta, da nikoli ne spoznaj svojih herojev ali nekaj takega? Ne vem," je dejala Kendall in dodala, da ga ima zelo rada in si je mislila: "Naj tako ostane." Na koncu pa je še priznala, da hitro postane živčna.