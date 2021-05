Kendall Jenner o bitki z anksioznostjo: Včasih mislim, da bom umrla

Manekenka se je s težavami prvič soočila, ko je bila še zelo majhna, in takrat ni razumela, kaj se dogaja. "Spomnim se, da sem bila stara nekje med 8 in 10, ko sem nenadoma ostajala brez sape in sem tekla k mami, da ji to povem," je Kendal Jenner povedala v intervjuju za Vogue.

Povedala je, da so se, ko se je njena kariera začela vedno bolj razvijati, zadeve samo še poslabšale. "Mislim, da sem bila zgarana, da sem preveč delala in da sem se takrat znašla v situaciji, ki mi je ušla izpod nadzora. Bili so trenutki, ko sem mislila, da je najboljša odločitev, da me odpeljejo na urgenco, saj sem se počutila, kot da bom umrla. Dihanje je vedno bolj plitko, srce začne razbijati in potrebujem koga, da mi v tistem trenutku pomaga. Včasih mislim, da bom umrla."

Kljub svetovni slavi, bogastvu in karieri je Kendall v intervjuju želela povedati, da je le človek in da se tudi ona spopada s stresom in težavami. "Na koncu dneva sem še vedno samo človek. Ne glede na to, kaj nekdo ima ali česa nima, to ne pomeni, da ne občutijo resničnih stvari in nimajo težav."

Povedala je tudi, da so se njene težave začele pogosteje pojavljati, odkar so se začele stvari glede epidemije sproščati."Če grem na večerjo ali če se dobim z večjim številom prijateljev, postanem anksiozna, saj sem se v zadnjem letu odvadila številčnih druženj."