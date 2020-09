Kendall Jenner oddih preživela z novim fantom in zakoncema Bieber

Resničnostna zvezdnica je že nekaj časa srečna v zvezi s košarkarjem lige NBA, dejstvo pa potrjujejo tudi nekatere fotografije, ki so nastale med skupnim oddihom v Idahu. Na nekajdnevnem izletu sta se zaljubljencema pridružila tudi Justin in Hailey Bieber. Košarkar Devin Booker naj bi s Kendall preživljal ogromno časa, zbližal pa se je tudi s klanom Kardashian - Jenner.

Kendall Jenner in košarkar Devin Booker svoje zveze še nista uradno priznala. Pred nekaj tedni so ju opazili, ko sta zapuščala znano losangeleško restavracijo, na svojih družbenih omrežjih pa sta objavila tudi nekaj fotografij, ki nakazujejo, da sta se istočasno zadrževala na istih lokacijah. Tokrat pa so ju fotografi ujeli med preživljanjem oddiha na ameriškem severu.

Kendall Jenner z družbo, na fotografiji v vpadljivi srajci tudi pevec Justin Bieber.

Manekenki ter igralcu ekipe Phoenix Suns sta se na nekajdnevnem izletu v Idahu pridružila tudi Justin Bieber in njegova žena Hailey Baldwin. Prijatelji so se večino časa zadrževali na zasebni posesti Gozzer Ranch Golf & Lake Cluba, ki ponuja čudovito naravo in izjemen razgled.''Kendall in Booker sta skupaj preživela kar nekaj tednov, večinoma sta se zadrževala v Malibuju, nato pa sta se odločila zamenjati lokacijo ter na oddih povabiti tudi zakonca Bieber. Družba je skupaj uživala ob jezeru in igrala golf,''je razkril vir blizu Jennerjevi.

Resničnostna zvezdnica je številne sledilce razveselila s fotografijami, ki so nastale med počitnicami, med drugim je objavila tudi slike jezera ter utrinkov ob večernem ognju. Njen izbranec ji je pod objavami pustil kar nekaj komentarjev, ki so vsebovali simbole src in tako na nek način potrdil njuno zvezo.

Par so opazili tudi po povratku v Los Angeles.