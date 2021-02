Kendall Jenner potrdila zvezo z Devinom Bookerjem

Manekenka Kendall Jenner in ameriški košarkarDevin Booker sta se odločila, da naredita korak naprej v njuni zvezi. Čeprav se je o njuni ljubezni ugibalo in govorilo že od spomladi lani, sta svojo zvezo, kot kaže, želela na začetku obvarovati pred mediji in javnostjo.

A valentinovo je priljubljeno zvezdnico premamilo in se ni mogla upreti, da se tudi sama ne bi pohvalila, da je srečno zaljubljena. V Instagramovi zgodbi je s svojimi 152 milijoni sledilci prvič delila romantično fotografijo, na kateri leži na kuhinjskem pultu na njej pa je njen dragi Devin. 25-letnica je na posnetku nasmejana do ušes. Seveda je na fotografiji označila Instagramov profil svoje ljubezni in dodala simbol za ljubezen – srce.