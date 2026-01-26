Naslovnica
Tuja scena

Kendall Jenner pozirala popolnoma gola

Los Angeles, 26. 01. 2026 11.58 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
Kendall Jenner

Manekenka Kendall Jenner je na Instagramu objavila galerijo izjemno vročih fotografij, za nekatere med njimi pa je slekla vsa svoja oblačila in pozirala popolnoma gola, s čimer je presenetila številne oboževalce in tudi svoje slavne prijateljice, med drugim tudi Gigi Hadid in Hailey Bieber, ki sta v komentarjih pohvalili njen videz.

Kendall Jenner je presenetila svoje oboževalce s popolnoma golimi fotografijami. Manekenka je na družbeno omrežje objavila galerijo vročih fotografij, za nekatere posnetke je namreč slekla vsa svoja oblačila in pozirala gola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjemno priljubljena 30-letnica, ki naj bi bila trenutno samska, je pred kratkim spregovorila o svoji spolni usmerjenosti. Mlajša sestra Kim Kardashian ima namreč dovolj govoric o tem, da je skrivaj homoseksualka, te pa polnijo internetne strani in družbena omrežja. "Ker se poznam, vem, da tega ne bi skrivala, saj želim živeti življenje odprto. Ne bi imela težav s priznanjem," je dejala v podkastu In Your Dreams.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar
26. 01. 2026 13.08
Kje so fotke?
Odgovori
0 0
proofreader
26. 01. 2026 12.46
Če bi take slike naredil Grok, pa bi bilo sporno?
Odgovori
+1
1 0
Albert Konečnik
26. 01. 2026 12.34
Razumljivo, ker se luknja v lobanji, tam, kjer bi morali biti možgani, pač ne vidi, je treba pokazati kaj drugega. Čisti primitivizem!!!
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
