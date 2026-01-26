Kendall Jenner pozirala popolnoma gola

Kendall Jenner je presenetila svoje oboževalce s popolnoma golimi fotografijami. Manekenka je na družbeno omrežje objavila galerijo vročih fotografij, za nekatere posnetke je namreč slekla vsa svoja oblačila in pozirala gola.

Izjemno priljubljena 30-letnica, ki naj bi bila trenutno samska, je pred kratkim spregovorila o svoji spolni usmerjenosti. Mlajša sestra Kim Kardashian ima namreč dovolj govoric o tem, da je skrivaj homoseksualka, te pa polnijo internetne strani in družbena omrežja. "Ker se poznam, vem, da tega ne bi skrivala, saj želim živeti življenje odprto. Ne bi imela težav s priznanjem," je dejala v podkastu In Your Dreams.