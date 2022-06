Kendall Jenner vstop v samski stan proslavila z drzno fotografijo

Kendall Jenner je kar 245 milijonov sledilcev na Instagramu razveselila z žgečkljivo fotografijo, to pa je v svet poslala nekaj dni za tem, ko je javnost dosegla novica, da je znova samska. Resničnostna zvezdnica in manekenka se je z Devinom Bookerjem razšla po dveh letih zveze, novica pa je presenetila številne, saj sta 26-letnica in leto mlajši košarkar veljala za skladen par, ki se je našel v času pandemije in svojo ljubezen negoval tudi v času, ko se je svet vrnil v ustaljene tirnice.