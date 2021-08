Kendall Jenner se je ob zlati medalji veselila z izbrancem

Devin Booker, ki si je z ameriško košarkarsko reprezentanco na olimpijskih igrah v Tokiu priigral zlato medaljo, je s strani izbranke deležen močne podpore. Resničnostna zvezdnica je svoje veselje ob kolajni delila na družbenih omrežjih.

Kendall Jenner je zvezo z izbrancem Devinom Bookerjem dlje časa skrivala. Čeprav sta v zvezi s košarkarjem skupaj že več kot leto dni, pa podrobnosti svoje romance skrbno skrivata pred mediji in oboževalci. Svojo prvo skupno sliko sta objavila šele ob letošnjem valentinovem in tako po dolgih mesecih uradno potrdila svojo zvezo. Tokrat pa se je Kendall odločila, da svoja čustva in veselje ob zmagi košarkarske reprezentance Združenih držav Amerike deli na omrežju Instagram.

icon-expand Kendall Jenner in Devin Booker. FOTO: Youtube

Jennerjeva je pokazala, kako ponosna je na NBA zvezdnika, ki igra za sonca iz Phoenixa. Ob osvojitvi zlate medalje v Tokiu je objavila fotografijo svojega televizijskega zaslona, ob tem pa dodala simbol za zlato medaljo. 25-letnica je v drugi objavi priznala tudi, da so jo izdala čustva in premagale solze. Leto dni mlajši izbranec je z ekipo z rezultatom 87:82 premagal Francoze in se z moštvom razveselil že četrte zaporedne reprezentančne kolajne, ki je zanj hkrati prva najžlahtnejšega sijaja.

icon-expand Devin Booker in Kevin Durant na podelitvi medalj. FOTO: Profimedia

Manekenko so pred tem povezovali tudi z NBA-jevcema Benom Simmonsom in Blakom Griffinom, v izjavah o svojih morebitnih zvezah pa je bila zmeraj zelo previdna. ''Kendall je imela zmeraj zelo strogo pravilo –čutila je, da mora biti z nekom v zvezi vsaj leto dni, preden ga predstavi javnosti ali ga povabi pred kamere družinskega resničnostnega šova. Nikoli ni namreč vedela, kakšen cilj in namere ima nekdo, ki ga je šele spoznala,'' je v preteklosti dejal izvršni producent serije Kardashianovi.

