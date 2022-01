Kendall Jenner se ne boji mraza: na sneg kar v bikinkah

"Wim Hof ​​je rekel 'ledene kopeli'," je svojo objavo komentirala Kendall, pri čemer se je sklicevala na nizozemskega motivacijskega govorca in ekstremnega športnika, 62-letnega Wima Hofa , znanega po svoji sposobnosti, da prenese nizke temperature. Metoda Wim Hof spodbuja postopno izpostavljanje mrazu, tako da na primer vsakodnevno prhanje zaključimo s hladno vodo. Če več tednov sledite praksi, boste sčasoma lahko dlje časa zoperstavljeni mrazu.

26-letna ameriška manekenka je z oboževalci na družbenih omrežjih delila tri zimske fotografije, na katerih pozira v črnih bikinkah, do kolen visokih zimskih krznenih škornjih, nosi pa tudi sončna očala.

Namakanje v mrzli vodi, jezeru je v zadnjem času postalo zelo priljubljeno. To predvsem opazimo na družbenih omrežjih, kjer se pogosto najde kdo, ki objavlja svoje ledene podvige. S pomočjo zavestnega dihanja, nadzora misli in hladne vode ali snega aktivno vplivamo na živčni, hormonski, imunski in krvno-žilni sistem.

Fotografije mlade zvezdnice seveda niso ostale neopažene. Jonathan Cheban, ki je prijatelj članic klana Kardashian-Jenner in ki si je zakonito spremenil svoje ime v Foodgod, je njeno objavo komentiral: "Fotografije leta!!"

Jennerjeva je pred tem delila tudi objavo, s katero je pokazala svoje veščine deskanja na snegu. Na družbenih omrežjih je objavila video posnetke, na katerih se z veliko hitrostjo spušča po belih strminah, pokazala pa je tudi nekaj skokov z desko.