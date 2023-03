Kendall Jenner ujeta med poljubljanjem z raperjem Bad Bunnyjem

Da se med Kendall Jenner in Bad Bunnyjem nekaj plete, se že nekaj časa šušlja v javnosti. Nedavno pa sta bila zvezdnika ujeta med javnim izkazovanjem ljubezni. Preden se je 27-letnica usedla v avto, je namreč raperja poljubila, s čimer so se med oboževalci pojavila ugibanja, ali sta s poljubom v javnosti končno potrdila svojo zvezo. Manekenka in glasbenik sta si pred tem privoščila romantično večerjo v družbi Kylie Jenner in še enega prijatelja.

Kendall Jenner in Bad Bunny, njegovo pravo ime je Benito Antonio Martinez Ocasio, sta bila v zadnjem času večkrat opažena skupaj v javnosti in s tem sprožila govorice o novi romanci. Pred kratkim pa so ju paparaci ujeli med javnim izkazovanjem nežnosti. Je bilo to namerno ali sta samo pozabila, da jima radovedne oči javnosti sledijo na vsakem koraku?

icon-expand Kendall Jenner in Bad Bunny sta bila ujeta med poljubljanjem. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta si privoščila romantično večerjo, na kateri sta jima družbo delala manekenkina sestra Kylie Jenner in še en prijatelj. Kot se za zvezdnike njihovega kova spodobi, so jih seveda spremljali varnostniki. Ob odhodu iz restavracije je 27-letnica najprej objela, nato pa celo poljubila 28-letnega raperja. Mnogi oboževalci so prepričani, da sta zaljubljenca s tem potrdila svojo zvezo, zvezdnika pa svoje ljubezni še nista javno komentirala.

icon-expand Zvezdnika sta si privoščila romantično večerjo. FOTO: Profimedia

Dobro obveščeni so sicer za The Sun potrdili, da sta zaljubljenca že precej resna. Raper naj bi se celo dogovarjal za sodelovanje z manekenkinim najboljšim prijateljem Justinom Bieberjem. "Glasbenika sta bila že skupaj v studiu, pogovarjala sta se celo o skupni turneji," je še razkril vir in dodal, da bi se njuni oboževalci zagotovo zelo razveselili njunega sodelovanja.