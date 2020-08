Kendall Jenner ujeta na večerji s slavnim košarkarjem

Kendall je za to priložnost nosila oprijeto obleko kremaste barve, medtem ko je igralec košarkarske ekipe Phoenix Suns imel na sebi črn pulover s kapuco in napisom ter športno kapo s šiltom. Po večerji sta se 'kraj zločina' zapustila ločeno, saj poskušata, kot kaže, svojo zvezo obdržati v tajnosti.

Manekenka in zvezdnica resničnostnega šova Kardashianovi Kendall Jenner in košarkar Devin Booker naj bi bila par že od začetka leta, pišejo tuji mediji. Domnevna zaljubljenca pa sta zdaj govorice samo še podžgala. Pretekli vikend sta se odpravila na večerjo v priljubljeno restavracijo Nobu. Na parkirišču so ju v objektiv ujeli paparaci, 23-letna manekenka pa se je s pomočjo puloverja trudila skriti svoj obraz. A je bila pri tem nekoliko neuspešna.

Da v zadnjem času preživita veliko časa skupaj, so zgovorne tudi njune objave. Aprila sta se skupaj mudila na potovanju v Arizoni, fotografije pa objavila šele junija. Oba sta namreč posnela zelo podobni fotografiji razgibane rdeče pokrajine, in sicer sta ju je izdala kanjon Oak Creek in park Red Rock State Park. Kendall ni označila točne lokacije, kje so bile fotografije posnete, ampak je svojo objavo obogatila z besedami: "Pred nekaj tedni."