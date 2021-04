Zalezovalcu Kendall Jenner odredili prepoved približevanja

Manekenka in članica družine Kardashian je v zadnjem času postala tarča številnih zalezovalcev. Zgolj v tem tednu je na njeno prošnjo sodišče izdalo dva ukaza za prepoved približevanja. Poleg Shaquana Kinga je bilo približevanje na manj kot 100 metrov prepovedano tudi Maliku Bowkerju , ki je po poročanju tujih medijev prepotoval celotno Ameriko zgolj zato, da bi ubil njo in nato še sebe.

King naj bi v domovanje Kendall Jenner vdrl prejšnji mesec. Ko se na njegovo trkanje po oknih in kričanje ni nihče odzval, se je slekel in skušal iti v bazen, pri tem pa so ga ustavili varnostniki. Zaradi teh dogodkov je zvezdnica, ki je sodišču dejala, da zaradi tega doživlja hude čustvene stiske in tesnobo, že povečala stopnjo varovanja. O težavah z varnostjo je Kendall z ostalimi sestrami večkrat govorila v resničnostnem šovu: "Vedno sem bila tista sestra, ki bila neodvisna od drugih in rada sama, a po tem (še enem vdoru, ki se je zgodil pred nekaj leti, op. a.) se je vse spremenilo."