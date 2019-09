Kendall Jenner z novim videzom navdušila oboževalce

23-letna manekenka Kendall Jenner je na londonskem tednu mode poskrbela, da so bile vse oči uprte vanjo. Svoje lase si je namreč z rjave pobarvala na blond barvo.

Kendall je z novim videzom nastopila v oblačilih modne znamke Burberry in ni trajalo dolgo, da so tudi oboževalci opazili njen nov videz. Na Twitterju se je zvrstilo kar nekaj objav, v katerih so oboževalci družine Kardashian navdušeno pozdravljali svetlolaso Kendall. "Kako čudovitta je Kendall z blond lasmi,"so se brez prstanka vrstili komentarji.