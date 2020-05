Kendall Jenner zaradi promocije festivala ob večjo vsoto denarja

Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily RatajkowskiinHailey Baldwin so samo nekatere od zvezdnic, ki so sledilcem na družabnih omrežjih obljubljale nepozabno zabavo na zasebnem otoku. Za sodelovanje v promociji glasbenega festivala so bile manekenke in vplivnice plačane, hkrati pa so dajale občutek, da se bodo festivala tudi same udeležile.