Kendall Jenner: Želim pokazati, da ni vse popolno

Delila je fotografijo zdaj čiste kože in dodala: "Čeprav so svet pestile mnogo hujše in resnejše težave, so bile zame akne izčpavajoče. S tem sem se soočala od zgodnjih najstniških let in se počutila tesnobno, nemočno in negotovo."

Dodala je, da ljudje ne govorijo dovolj o svojih negotovostih in težavah, ker živimo v času, ko je "standard biti popoln". "Skrbno izbiramo fotografije in objavljamo samo najlepše trenutke življenja. Mladim generacijam želim pokazati, da ni vse popolno," je zapisala.

Je pa iz vsega skupaj potegnila pozitiven nauk: "Zaradi vsega sem dobila trdo kožo, ampak vseeno tega občutka ne privoščim nikomur."

Da bi pokazala, kako dolgo pot je prehodila od težavnih najstniških let, je dodala fotografijo zdaj čiste kože brez aken, na kateri je bila brez ličil. "Popolnoma brez ličil," je dodala. Priznala je še, da ni verjela, da bo kdaj prišel čas, ko bo samozavestno objavila fotografijo brez ličil.