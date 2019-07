Kendall na jahti z novim prijateljem

Kmalu po koncu razmerja med manekenko Kendall Jenner in košarkarjem Benom Simmonsom so tuji mediji že poročali o domnevnem novem romantičnem dogajanju v manekenkinem življenju. Kendall so opazili na jahti s košarkarjem Kylom Kuzmo, zato so mnogi sklepali, da se med njima plete nekaj več kot zgolj prijateljstvo.

Sklepanje pa je bilo (žal) prehitro. Vir, ki si je blizu z dolgonogo lepotico, je govorice zanikal: "Na jahti sta se družila kot prijatelja. Že dolgo imata več skupnih znancev in se med njima tako ne dogaja nič romantičnega. Kendall po razhodu z Benom le uživa samsko življenje." Tudi vir blizu Kuzme je potrdil, da med njima ni ničesar drugega kot le iskreno prijateljstvo.