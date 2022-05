Kendall ni bila vesela, ko se je splet posmehoval njenemu rezanju kumare

Medtem ko se je splet posmehoval kuharskim veščinam manekenke Kendall Jenner, je 26-letnica tolažbo iskala pri starejši sestri Khloe Kardashian. "O moj bog, res ni bila vesela, ko so se vsi šalili na njen račun," je v nedavni epizodi podcast oddaje Not Skinny But Not Fat voditeljici zaupala Kardashianova.

Nenavadno rezanje kumare je manekenko Kendall Jenner pred kratkim postavilo v središče spletnih šal, kar 26-letnici ni bilo po godu. Kljub temu da se je šali sprva priključila, je sedaj njena sestra Khloe Kardashian v epizodi podcast oddaje Not Skinny But Not Fat voditeljici Amandi Hirsch zaupala, da Kendall ni bila vesela, ko se je splet posmehoval njenim kuharskim veščinam. icon-expand Kendall Jenner ni bila vesela, ko se je splet posmehoval njenemu rezanju kumare. FOTO: Twitter "O moj bog, res ni bila vesela, ko so se vsi šalili na njen račun," je dejala Kardashianova. "Žal mi je bilo zanjo. Tolažila sem jo, da je popolna v vseh drugih vidikih. Ima popolno življenje, popolnega psa, neverjetna je na modni pisti. Pa kaj, če ne zna narezati j***** kumare," se je pošalila, a ob tem priznala, da se je tudi sama čudila načinu rezanja. "Zmedla me je njena pozicija. Ne vem, kaj je počela." Khloe je mlajši sestri zaradi neljubega viralnega dogodka celo ponudila pomoč pri učenju kuharskih veščin. PREBERI ŠE Splet se sprašuje: Ali Kendall Jenner zares ne zna narezati kumare? Spomnimo, po spletu je zaokrožil izsek epizode šova The Kardashians, v katerem je Jennerjeva v kuhinji pripravljala preprost obrok, pri katerem je bilo treba na kolobarje narezati kumaro. Njeno nespretno pripravljanje prigrizka je zmotilo uporabnike na spletu, ki so bili mnenja, da je manekenkino neznanje posledica privilegiranega življenja.