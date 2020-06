Kendall zanikala govorice glede prirejene fotografije s protestov

Kendall Jenner je ostro zanikala vsa namigovanja, da naj bi svojo že obstoječo fotografijo priredila, da bi bila videti kot ena od protestnikov. Uporom proti policijskemu nasilju, ki so vzniknili po nasilni smrti temnopoltega Georgea Floyda, in se odvijajo po Združenih državah Amerike, so se pridružili tudi številni zvezdniki. Tako ni jasno, ali se je mlada vplivnica protestov sploh udeležila. Manekenka, ki ima na fotografiji v zrak iztegnjeni obe roki ter drži transparent z napisom Black lives matter (Življenja temnopoltih štejejo, op. a.), ima za sabo sumljivo senco. Sledilci priljubljene zvezdnice so namreč ugotovili, da na senci, ki pada za njo, manjka transparent, ki je drugače viden na sliki.

Fotografija s protestov je na spletu požela ogromno zanimanja in odzivov. Kendall naj bi to sliko objavila na svojem Facebookovem profilu, vendar je kasneje to v zapisu na Twitterju zanikala: ''Sliko je nekdo zagotovo obdelal v za to namenjenem programu, sama tega nisem objavila.'' To pa ni prvič, ko so Kendall dosegle kritike, povezane s tematiko rasizma in protestov. V letu 2017 je nastopila v neslavni reklami za Pepsi, v kateri med protesti pločevinko osvežilne pijače ponudi policistu. Oglasno sporočilo je bilo označeno kot izredno žaljivo ter polno prezira do desetletja dolgega boja za rasno enakopravnost in opozarjanj na policijske grobosti do temnopoltih ter do miroljubnih protestnikov.