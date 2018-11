Kendra zaljubljena sedem mesecev po vlogi za ločitev

33-letna Kendra Wilkinson se je pred sedmimi meseci razšla z možem Hankom Baskettom, zdaj pa se je očitno spet spravila skupaj in nadaljuje z življenjem, tudi v ljubezenskem smislu.

"Zadnje čase hodim na zmenke. Spoznavam se in celo zaljubljam. Ljubezen in sreča sta prava brez tega, da čakaš na nekaj ali nekoga, da nekaj naredi zate. Za to je potrebno veliko potrpljenja, empatije in discipline," je zapisala ob sončni fotografiji na Instagramu.

Kendra gre sicer skozi ločitev in je postala mama samohranilka z dvema otrokoma, ki je očitno prišla do spoznanja, da je "življenje preveč čudovito in dragoceno, da bi čakala na nekoga ali nekaj, da te nasmeje," je še zapisala.