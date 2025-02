Kendricku Lamarju se je na odru Super Bowla pridružil Samuel L. Jackson

Besedo je nato prevzel zvezdnik večera Kendrick Lamar in zapel svoje največje hite, tudi pesem Humble in duet z gostjo večera SZA All The Stars. Med nastopom je gledalce večkrat podražil z uvodnimi notami z več grammyji nagrajenega hita Not Like Us, v katerem je sedaj že slavno obračunal z raperjem Drakom. Pesem je naposled le odpel in požel bučen aplavz na stadionu.

Zvezdniku so na odru ves čas družbo delali plesalci, odeti v barve ameriške zastave. Oder je s konstrukcijo spominjal na velikansko družabno igro z več postajami, med katerimi se je raper premikal in pel venček svojih pesmi.