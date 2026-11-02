Kenguruji povzročali preglavice Liamu Neesonu: Bili so povsod

74-letni Liam Neeson je pred kratkim razkril, da so med snemanjem akcijskega trilerja The Mongoose pogosto srečevali kenguruje, predvsem ob večernih vožnjah s prizorišča. "Videli smo jih ogromno, še posebej ob mraku, ko smo se vračali s snemanja. Lahko je bilo zelo nevarno, saj nikoli ne veš, kdaj bodo skočili čez cesto," je za revijo People povedal igralec.

Kenguruji pa niso povzročali težav le na cestah, temveč tudi med snemanjem zahtevnih avtomobilskih prizorov. Režiser filma Mark Vanselow, ki je bil več desetletij Neesonov kaskaderski dvojnik, je pojasnil, da so morali biti med snemanjem še posebej previdni. "Imeli smo stezo, na kateri smo snemali nekatere avtomobilske prizore, kenguruji pa so bili povsod. Zato smo morali paziti, da med snemanjem niso skočili pred vozila," je razkril. Poleg varnosti je filmsko ekipo skrbela tudi verodostojnost zgodbe. Čeprav so film snemali v Melbournu in njegovi okolici, se dogajanje odvija v ameriških zveznih državah Kentucky, Arkansas in Teksas. "Film naj bi se dogajal v Ameriki, zato ne bi bilo dobro, če bi se v kadru pojavil kenguru," se je pošalil Neeson.