Kensingtonska palača zanikala trenja med Kate in Meghan

Princ Harry in Meghan Markle se bosta do prihodnje pomladi izselila iz svojega trenutnega domovanja v Kensingtonski palači. Tuji mediji so zapisali kar nekaj teorij, kaj je vzrok selitvi, med njimi tudi prepiri med Kate in Meghan. A kraljeva palača naj bi to zanikala.

Kaj se dogaja med Kate Middleton in Meghan Markle? FOTO: Profimedia Odločitev princaHarryja in Meghan Markle, da se bosta do prihodnje pomladi izselila iz Kensingtonske palače, je vsekakor prebudila zanimanje širše javnosti, predvsem zato, ker so se pojavila namigovanja, da se bosta zakonca izselila zaradi nerazumevanja s Harryjevim bratom Williamom in njegovo soprogo Kate. Kasneje so se pojavile govorice, da naj bi bila težava v ljubosumju med Kate Middleton in Meghan. Novopečena kraljeva svakinja Meghan naj bi bila naporna, zato se ji v kraljevi palači izogibajo, v času, ko je bila Kate noseča, pa naj bi imela Meghan zelo malo razumevanja zanjo, kar naj bi ji Kate močno zamerila. Svakinji naj bi tako le redko spregovorili, veliko trenj pa je bilo tudi v času majske poroke, ko naj bi Meghan želela tudi osebje Middletonove, ki bi pomagalo pri poročnih pripravah. Britanski mediji so zdaj zapisali, da je predstavnik iz Kensingtonske palače zanikal, da je kar koli narobe med Kate in Meghan. Palača naj bi tako zanikala dogajanje okoli poroke ter poudarila, da si obe ženski želita ohranjati pozitiven odnos. Tudi zaradi tega je Kate dejala, da se nadvse veseli trenutka, ko bodo njeni otroci dobili novo sestrično ali bratranca, kajti Meghan je v veselem pričakovanju. V javnost pa naj bi prišla tudi novica, da Kate razmišlja o spremembi sloga, kajti občutek ima, da jo je Meghan zasenčila.