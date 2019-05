Spregovorila o tragični izkušnji: do smrti povozila otroka

Ameriška igralka Rebecca Gayheart je leta 2001 do smrti povozila devetletnika, ki je stekel na cesto, ker je lovil pobeglo žogo in to jo je zaznamovalo za celo življenje.

Do tragedije je prišlo, ko se je pred njo nenadoma ustavil avtomobil in namesto da bi pritisnila za zavore, je zavila mimo njega in takrat se je pred njo znašel otrok, ki se mu ni mogla umakniti. "Ko se avto pred vami ustavi, ne zaviješ v stran, ker se bojiš, da se boš zaletel. Obstaja razlog, da so se ustavili ... Jaz tega razloga nisem videla in dobila zelo grdo lekcijo."

Med vožnjo ni bila pod vplivom prepovedanih drog ali alkohola, policija in sodišče sta dosodila, da je bila nesreča, a vseeno je bila zaradi napačne reakcije obsojena na tri leta pogojne kazni, 750 ur družbeno koristnega dela in denarno kazen v višini 2800 dolarjev. Zvezdnica je poravnavala vse stroške pogreba, starši so jo kasneje tudi tožili in po besedah tujih medijev so se poravnali izven sodišča.

Nesreča je na zvezdnico zelo slabo vplivala, prišlo je celo tako daleč, da ni želela več živeti: "Volja do življenja je izginila ... S tem se nisem mogla soočiti. Več kot leto dni sem delala stvari, ki bi me lahko pokončale, nisem več želela živeti,"je priznala v nedavnem intervjuju. Dodala je, da je trpela za posttravmatsko stresno motnjo, ki je vključevala tudi nočne more. Poleg tega je v glavi vedno znova in znova obujala trenutek nesreče. "Še zdaj se sprašujem, zakaj nisem reagirala drugače. Toda zdaj razmišljam tudi o tem, da sem na tem planetu zato, da popravim krivico – vem, da je bila nesreča, a vseeno se počutim zelo dogovorno za vse, kar se je zgodilo."

Ko je opravljala družbeno koristno delo je spoznala ljudi iz dobrodelne organizacije, ki pomagajo brezdomnim ljudem in od takrat je aktivna članica te dobrodelne ustanove: "Tam sem našla svoj 'dom'. Našla sem svoj pomen v življenju ... Tudi zaradi tega sem danes še živa."