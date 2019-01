Ker o 'pošasti' ni molčala, je na Instagramu ostala brez 50.000 sledilcev

Manekenka Cara Delevingne je na svojem Instagram profilu čez noč izgubila več kot 50.000 sledilcev. Razlog? Javno je izrazila mnenje o glasbeniku R. Kellyju, o katerem so na plan privrele obtožbe, da je bil spolni 'predator' in katerega je lastna hči označila za pošast.

Manekenka pred časom ni želela razkriti identitete svojega zlorabitelja – tokrat pa je javno nastopila zoper glasbenika R. Kellyja FOTO: Profimedia

26-letna manekenka, igralka in pisateljica Cara Delevingne je že pred meseci priznala, da je bila v preteklosti žrtev zlorabe, a svojega zlorabitelja ni želela javno izpostaviti. V času, ko se je pridružila več tisočim ženskam, ki so se odločile deliti svoje zgodbe o spolnih zlorabah in ob tem uporabila ključnik #ZakajNisemPrijavila(#WhyIDidintReport), je na svojem Twitter profilu pojasnila, da osebe, ki jo je zlorabila, ni prijavila, ker ''se je počutila osramočeno in ni hotela nekomu javno uničiti življenje, čeprav je on uničil njenega.'' Lepotica, ki je do sedaj krasila naslovnice številnih revij ter bila prepoznaven obraz modnih znamk, kot soDior,Chanel,Dolce & Gabbana, Burberry in drugih, ni potrdila, ali je bila oseba, o kateri je pod ključnikom #ZakajNisemPrijavila pisala, razvpiti Harvey Weinstein, ki je ga je oktobra 2017 javno obtožila, da jo je spolno nadlegoval in takrat povedala, da je oklevala, preden je o tem spregovorila, ker se je počutila, kot da je sama nekaj naredila narobe: ''Bilo me je strah ... podobno se je zgodilo številnim ženskam, ki so se zaradi občutka strahu kasneje bale razkriti svojo zgodbo.'' In če je še pred meseci molčala o lastni izkušnji, zaradi katere se še danes počuti osramočeno, ni želela ostati tiho ob aferi, ki je nedavno odjeknila v povezavi z glasbenikom R. Kellyjem. V šestih delih je namreč luč sveta ugledal dokumentarni film Surviving R. Kelly (Preživeti R. Kellyja), v katerem so na plan privrele temne plati znanega glasbenega ustvarjalca. V filmu so javno nastopile ženske, ki so priznale, da jih je 52-letni glasbenik na takšen ali drugačen način zlorabil, že pred samim dokumentarcem pa so se pojavila namigovanja, da naj bi na zasebnem posestvu v Illionisu in Georgii gojil neke vrste 'spolni kult', v katerem je imel svoje 'spolne sužnje' – te pa naj bi bile 'kaznovane' vsakič, ko so storile 'prekršek' oziroma dejanje, ki pevcu ni bilo po volji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Cara Delevingne je po ogledu zadnjega dela dokumentarnega filma na svojem Instagramu zapisala: ''Zaključila sem z ogledom dokumentarnega filma Preživeti R. Kellyja ... Šokirana in zgrožena sem, ker se je vse skupaj odvijalo tako dolgo. Moje misli so pri žrtvah in njihovih družinah. Ta moški je predator, ki se hrani z drugimi in menim, da je veliko hujši od Harveyja Weinsteina in da mora biti nemudoma pridržan ter odgovarjati za storjena dejanja. Obeh zločincev ne želim primerjati – izpostaviti želim dejstvo, da zoper Harveyja že poteka intenzivna preiskava, zoper R. Kellyja pa ne. Za to smo krivi tudi sami ... Priznam, da sem tudi sama, potem ko sem slišala za prve obtožbe zoper R. Kellyja, nadaljevala s poslušanjem njegove glasbe, ker sem spregledala resnost situacije ...'' Potem ko je slavna manekenka na svojem profilu pozvala k temu, naj vsi enotno nastopijo proti glasbeniku in podprejo zgodbe zlorabljenih žensk, je izgubila več kot 50,000 sledilcev na Instagramu. Ko je ugotovila, kaj se je zgodilo, je delila fotografijo, s katero je na sarkastičen način dala vedeti, da je izguba sledilcev niti najmanj ne moti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Takšen je bil moj izraz na obrazu, ko sem ugotovila, da sem izgubila približno 50.000 sledilcev, ker sem javno spregovorila o R. Kellyju. Vsakič, ko spregovorim o nečem, v kar trdno verjamem, o čemer sem prepričana in kar mnogi smatrajo za kontroverzno, izgubim sledilce. Nič hudega. Gre za ljudi, ki se očitno ne strinjajo s tem, kar imam za povedati ... '' Film, ki se je že dotaknil širše javnosti, si je ogledala tudi glasbenikova odtujena hči Joann Kelly, katere umetniško ime je Buku Abi. Ta je na svojem Instagram profilu zapisala, da je uničena zaradi vseh obtožb zoper njenega očeta. Obenem je izrazila podporo vsem očetovim žrtvam in dodala, da je o tem spregovorila javno, čeprav ji ni bilo lahko najti primernih besed: ''Vse skupaj je bilo težko sprejeti, kaj šele izbrati primerne besede, s katerimi bi lahko opisala svoje počutje.'' 20-letnica je svojega očeta označila za pošast in dejala: ''Ta pošast, o kateri me sprašujete, je moj oče. Dobro se zavedam, kdo je in kakšen je, saj sem ob njem odrasla.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oglasil se je tudi glasbenik John Legend, ki je nastopil v dokumentarcu in na svojem Twitterju zapisal: ''Vsem, ki se mi zahvaljujete, ker sem bil dovolj pogumen, da sem nastopil v dokumentarnem filmu, bi rad povedal, da se nisem počutil ogroženega. Obtožbam teh žensk verjamem in se požvižgam na ščitenje serijskega posiljevalca. Zame je bila to lahka odločitev.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na dokumentarec se je odzvala tudi glasbenica Lady Gaga, ki je že napovedala, da bodo duet, ki ga je pred časom posnela z R. Kellyjem (Do What U Want), umaknili z vseh glasbenih platform – za svoje sodelovanje z 52-letnikom se je opravičila in dodala, da vse ženske podpira 1000-odstotno ter da so vse zgodbe naravnost zastrašujoče.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke