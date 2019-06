Ker so ju ujele kamere, sta morala priznati, da sta zaljubljena

Danilo Carrera in Michelle Renaulld sta se spoznala na snemanju telenoveleMoč in strast (Pasión y poder).Takrat sicer nista imela veliko skupnih prizorov, za njun odnos pa je bila očitno usodna lanska telenovela Hijas de la luna, kjer sta nastopila v glavni vlogi ljubezenskega para. Ker sta imela pred kamero odlično kemijo, so se prve govorice, da sta par, pojavile maja lani, Danilo pa naj bi bil celo kriv za razpad njenega zakona. Tako Michelle kot njen zdaj že nekdanji mož Josue Alvarado , ki sta lani naznanila, da se ločujeta, sta povedala, da za njun razhod ni kriva tretja oseba. Michelle in Josue sta se poročila 12. novembra 2016, leto kasneje pa sta se razveselila sina Marcela . Danilo ima tudi že izkušnje s poroko, januarja letos je po treh letih zakonskega življenja naznanil ločitev od Angele Rincón .

''Seveda nimava romance, to je le del uspeha, ki ga prinese telenovela. Jaz sem domnevno hodila že z vsemi svojimi soigralci in to je zato, ker ljudje verjamejo v to. To je oglaševanje in to pač spada zraven," je pred časom zanikala zvezo lepa Mehičanka Michelle.

Mlada igralca so kamere ujele med poljubljanjem in zdaj je njuna ljubezen, ki sta jo uspešno skrivala vse do zdaj, končno lahko zadihala. Parček je bil tako na nek način prisiljen, da obelodani zvezo.