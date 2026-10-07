Keri Russell na pariškem tednu mode s 13-letno hčerko Willo

Keri Russell se je na pariškem tednu mode udeležila modne revije Louis Vuitton s svojo 13-letno hčerko Willo Lou Deary . Mama in hči sta za modni dogodek izbrali dva povsem različna, a dovršena videza.

Ponosna mama je nosila belo bluzo z visokim ovratnikom, ki jo je kombinirala s črnim mini krilom in črnimi salonarji s koničasto konico. Videz je dopolnila z rjavo torbico Louis Vuitton z zlato verižico in zlatimi uhani. Willa pa je od glave do pet blestela v rožnatem. Videz je dopolnila z živo rdečo torbico enake modne hiše kot mama ter črnimi čevlji s peto.

50-letna igralka ima Willo in 19-letnega sina Riverja z nekdanjim možem Shanom Dearyjem, z zdajšnjim partnerjem Matthewom Rhysom pa ima še desetletnega sina Sama. Zvezdnica je o svojem odnosu s hčerko spregovorila leta 2023 v oddaji Jimmy Kimmel Live, ko se je spomnila trenutka, ko ji je prvič pokazala uspešno televizijsko serijo Felicity, v kateri je igrala v 90. letih. "Pred približno letom dni se je moja hči nekega dne dolgočasila. Za svoja leta je precej zrela, zato sem ji rekla: 'Hej, Willa, nekoč sem igrala v seriji o študentki. Morda ti bo všeč, res je simpatična'," je pripovedovala igralka.

A najstnica nad serijo ni bila prav nič navdušena. "Po približno 15 minutah jo je ugasnila in rekla: 'Uf, mami, to je tako neprijetno.' Nato me je vprašala, zakaj bi si sploh želela gledati mojo študentsko izkušnjo in poljubljanje z nekimi čudnimi fanti," je v smehu svoje spomine še strnila ameriška igralka.