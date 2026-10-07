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Keri Russell na pariškem tednu mode s 13-letno hčerko Willo

Pariz, 07. 10. 2026 13.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Keri Russell se je pariškega tedna mode udeležila s 13-letno hčerko Willo

Ameriška igralka Keri Russell se je s 13-letno hčerko Willo Lou Deary udeležila odmevne modne revije znamke Louis Vuitton v okviru pariškega tedna mode, kjer sta s svojim modnim videzom pritegnili številne poglede.

Keri Russell se je na pariškem tednu mode udeležila modne revije Louis Vuitton s svojo 13-letno hčerko Willo Lou Deary. Mama in hči sta za modni dogodek izbrali dva povsem različna, a dovršena videza.

Keri Russell se je pariškega tedna mode udeležila s 13-letno hčerko Willo
Keri Russell se je pariškega tedna mode udeležila s 13-letno hčerko Willo
FOTO: Profimedia

Ponosna mama je nosila belo bluzo z visokim ovratnikom, ki jo je kombinirala s črnim mini krilom in črnimi salonarji s koničasto konico. Videz je dopolnila z rjavo torbico Louis Vuitton z zlato verižico in zlatimi uhani. Willa pa je od glave do pet blestela v rožnatem. Videz je dopolnila z živo rdečo torbico enake modne hiše kot mama ter črnimi čevlji s peto.

50-letna igralka ima Willo in 19-letnega sina Riverja z nekdanjim možem Shanom Dearyjem, z zdajšnjim partnerjem Matthewom Rhysom pa ima še desetletnega sina Sama. Zvezdnica je o svojem odnosu s hčerko spregovorila leta 2023 v oddaji Jimmy Kimmel Live, ko se je spomnila trenutka, ko ji je prvič pokazala uspešno televizijsko serijo Felicity, v kateri je igrala v 90. letih. "Pred približno letom dni se je moja hči nekega dne dolgočasila. Za svoja leta je precej zrela, zato sem ji rekla: 'Hej, Willa, nekoč sem igrala v seriji o študentki. Morda ti bo všeč, res je simpatična'," je pripovedovala igralka.

A najstnica nad serijo ni bila prav nič navdušena. "Po približno 15 minutah jo je ugasnila in rekla: 'Uf, mami, to je tako neprijetno.' Nato me je vprašala, zakaj bi si sploh želela gledati mojo študentsko izkušnjo in poljubljanje z nekimi čudnimi fanti," je v smehu svoje spomine še strnila ameriška igralka.

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Keri Russell igralka pariški teden mode hči Willa Lou Deary

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