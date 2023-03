Kerry Washington v obleki Whitney Houston: Kaj je bolj 'kul' kot to?

"Ne lažem, to je dejanska obleka, ki jo je nosila Whitney Houston. To je tako neverjetno posebno," je zapisala 46-letna Washingtonova in se s pomočjo skladbe pokojne glasbenice pošalila, da ni nič tako 'kul' kot dejstvo, da ima na sebi toaleto Whitney Houston.

S posebnim modnim trenutkom se je na Instagramu pohvalil tudi igralkin stilist Law Roach: "Hvala, Marc Bouwer, da sem si v tvojih arhivih lahko sposodil obleko." Ob zahvali je s sledilci delil fotografijo igralke in arhivsko fotografijo Houstonove v isti toaleti. In medtem ko so bili številni oboževalci nad ponovno obuditvijo obleke navdušeni, so se drugi spraševali, čemu zvezdniki vedno bolj pogosto brskajo po omarah mrtvih zvezdnikov.