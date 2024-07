Kesha o novem življenjskem poglavju: Vračam se, da spremenim svet

Kesha je še vedno navdušena nad novim poglavjem svojega življenja. 37-letna pop zvezda je v začetku tega meseca izdala svoj prvi singel Joyride kot neodvisna izvajalka, po tem, ko je poravnala svoj skoraj desetletje trajajoči pravni boj proti producentu Lukaszu "Dr. Luke" Gottwaldu . V novem intervjuju za Forbes je izjavila, da si zdaj želi "spremeniti svet" – še posebej za vse umetnike, ki gredo skozi podobne situacije. Pevka je ponudila pomoč vsakomur, ki želi ponovno pridobiti lastništvo nad svojim ustvarjalnim izražanjem ter svetovala, naj najdejo dobrega odvetnika, in pojasnila, da "bo naredila vse, kar je v njeni moči, da naredi spremembe," v pravnem sistemu in sami obravnavi podobnih situacij.

"Ustanovila sem lastno založbo in vračam se, da spremenim svet," je dejala Kesha, preden je spodbudila kolege izvajalce, naj nadaljujejo s pisanjem pesmi, tudi v težkih trenutkih. "Res je hudo, da lahko v tej državi izgubiš pravico do svojega glasu, vendar ne boš nikoli izgubil pravice do svoje resnice in resnica te bo osvobodila," je nadaljevala in dodala: "Zelo trdo delam, da bi spremenil vse, kar je v moji moči, na tem svetu, tako da se to nikomur nikoli več ne zgodi."

Keshino novo pesem je izdala njena novoustanovljena založba Kesha Records in je njen prvi izdan singel po razhodu z RCA Records in Vector Management, ki so odšli vsak svojo pot minulo leto. Njeno delovno razmerje z obema podjetjema se je končalo približno šest mesecev po tem, ko sta se s 50-letnim Gottwaldom dogovorila, da bosta njegovo tožbo zaradi obrekovanja rešila zunaj sodišča pred načrtovanim sojenjem – skoraj 10 let po tem, ko je prvič tožila producenta, nagrajenega z grammyjem, in ga obtožila spolne, čustvene in fizične zlorabe.