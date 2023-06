Kesha o Seinfeldovi zavrnitvi objema: Najbolj žalosten trenutek mojega življenja

Pevka Kesha se je v oddaji The Best Show with Tom Scharpling spominjala nerodnega trenutka, ujetega na kamero, iz leta 2017, ki je nedavno znova preplavil družbena omrežja in postal viralen. Na posnetku Kesha, ki je velika oboževalka legendarne komične serije Seinfeld , na rdeči preprogi zagleda zvezdnika in ustvarjalca serije Jerryja Seinfelda in mu reče: "Tako te imam rada, ali lahko dobim objem?" Na kar ji komik odvrne: "Ne, hvala." Pevka ga nato še enkrat lepo prosi, nato pa ob ponovni zavrnitvi žalostna odide stran, na kar Seinfeld novinarju reče: "Ne vem, kdo je bil to."

V pogovorni oddaji je zvezdnica dejala, da se je dobrodelnega dogodka National Night of Laughter and Song veselila prav za to, ker je vedela, da tja pride slavni komik. Pojasnila je, da je Seinfeldova velika oboževalka, ki njegovo serijo gleda na svoji turneji ali ko je na letalu, saj se ob njej bolje počuti. "Nato sem prišla na je*** dobrodelni dogodek in resnično sem se veselila, ker mi prinaša mir, ljubezen in vse stvari, ki so na našem svetu dobre, on pa me nato ne objame pred kamerami." Dodala je, da je bil incident depresiven, a hkrati zelo smešen in žalosten. "To je bil najbolj žalosten trenutek v mojem življenju."

Jerry je kmalu po srečanju s Kesho o incidentu spregovoril za Extra, kjer je pojasnil, zakaj je ni objel. "Nisem želel objeti popolne neznanke. Nekoga moram spoznati, reči zdravo. Nekje moram začeti." Dodal je, da je star 63let in ne pozna vsake pop zvezdnice, je pa s Kesho spregovoril kasneje na prireditvi, kjer sta se celotni situaciji skupaj nasmejala.