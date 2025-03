Kesha: Spolna usmerjenost ne bi smela biti zavita v sram

Kesha je pred kratkim sprejela sodelovanje z eno izmed aplikacij za zmenkovanje, kjer je v pogovorni debati po poročanju People med drugim dejala, da je zelo pomembno, da v življenju ostanemo zvesti sebi. "Najprivlačnejša vibracija, ki jo lahko oddaja človeško bitje, ni popolnost, je pristnost. Včasih pogledate slike, obdelane s fotošopom, in vse je tako simetrično in tako pobarvano in preprosto je videti čudno," je povedala za People in dodala: "To je zato, ker je popolnost pravzaprav precej nenaravna."

Aplikacija za zmenke svojim uporabnikom po poročanju omenjene revije ponuja prostor, da brez sramu ugotovijo, kakšne vrste povezav iščejo, ta koncept pa je izjemno všeč tudi Keshi. "Spolnost ne bi smela biti nekaj, kar je zavito v sram. Resnično sem velika zagovornica tega, da preprosto bodi to, kar si, in si daj dovoljenje, da si v tem ponosen in pristen," je reviji People povedala pevka.

Pevka, ki je na glasbeni sceni prisotna že več kot 15 let, je svojo kariero posvetila spodbujanju inkluzivnosti za vse vrste ljudi. Skozi leta pa je bila tudi velika zagovornica skupnosti LGBTQ+, katere pripadnica je tudi sama. "Spominjam se, da sem rekla, ko sem začela, če bom morala na turnejo po svetu, se bom prepričala, da bodo moji koncerti predstavljali prostor, kjer bodo ljudje lahko svobodno izrazili svojo seksualnost, ker ko sem odraščala in se spraševala o svoji spolnosti, nisem našla skupnosti, ki bi me podpirala. Počutila sem se precej osamljeno," je priznala.

Včasih se je Kesha zalotila, da želi zatreti dele sebe, ki jih drugi niso sprejeli."Odločila sem se, da dejansko morda nisem najboljša, morda nisem za vsakogar, a bom prekleto najboljša v tem, da bom sama. In mislim, da je bila to lepa lekcija," je povedala in dodala: "Raziskovala sem poligamijo. Bila sem zaljubljena v veliko, veliko moških in veliko, veliko žensk in trenutno sem tam, kjer iščem moškega, ki bo skrbel zame. Všeč mi je, da sem lahko odprta in iskrena glede tega, ker mi je všeč, da me postavlja na piedestal, me vzame na svojo jahto in z mano leti na svojem letalu. Preprosto mi je všeč in tega me ne bo sram."

38-letnica si tako v prihodnje želi, da bi zanjo skrbel izjemno bogat in uspešen moški."Hodila sem z veliko zelo kul hipsterji brez denarja in z zelo slabim odnosom, zato poskušam zasukati nihalo za 180 stopinj in iti v popolnoma nasprotno smer. Želim nekoga, ki gre v poslovno stavbo, ker je lastnik poslovne stavbe," je dejala.