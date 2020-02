Kesha z novim albumom napoveduje srečno obdobje svojega življenja

Oboževalci so bili dolga leta prepričani, da Kesha ne bo našla poti iz začaranega kroga, v katerem se je znašla. Imela je precej burno preteklost, med izdajo albuma Warrior leta 2012 in Rainbow leta 2016 se je odpravila na zdravljenje zaradi motnje hranjenja, depresije in tesnobe, hkrati pa je bila sodno bitko z nekdanjim producentom Lukaszsom Gottwaldom zaradi spolnega nadlegovanja.

"Sem v takšen obdobju svojega življenja, ko sem res zadovoljna s svojo glasbo. Ne gane me, kaj si drugi ljudje mislijo o meni in še vedno govorijo, da sem takšna kot nekoč, a resnica je, da preteklost ostaja del mene," pravi pevka Kesha , ki je znova našla strast do pisanja pesmi.

Z albumom Rainbow je potrdila svojo vrnitev na glasbeno sceno in svojo ranljivost izrazila z rock, soul in folk glasbo. A sama ni bila nikoli popolnoma prepričana, ali bo lahko še kdaj požela takšno slavo kot leta 2009 zaradi hita Tik Tok.

"Mislila sem, da si ne zaslužim več zabave, plesa, petja in praznovanja življenja, " je dejala za The Independent. "Počutila sem se, kot da si nisem zaslužila sreče."A ji je kljub pomislekom uspelo. Zaradi izida njenega albumaHigh Road, njenega novega studijskega albuma, je znova zasedla svoje mesto na pop sceni. Vse zasluge pa pripisuje telefonskemu klicu njenega brata Lagana. "Rekel mi je: Zakaj ne pišeš več pesmi? V tem blestiš in to ti je všeč."

Zvezdnica od sebe pričakuje le največ:"Zaradi pogovora s svojim bratom sem našla pot nazaj. Začela sem iskati srečo, ki sem jo imela le redko v svojem življenju."

Kesha je komentirala tudi vrnitev Selene Gomez:"Rada poslušam ženske, ki so preživele strašljive stvari, a so znova našle svojo moč. Občudujem vse, ki so s pomočjo glasbe našle svojo pot nazaj. To počnem tudi jaz s svojim novim albumom."