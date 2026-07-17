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Tuja scena

Kesha zbira zobe oboževalcev: Sem kot zobna vila

Los Angeles, 17. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kesha

Glasbena zvezdnica Kesha se lahko pohvali z nenavadno zbirko. Pevka že več let zbira zobe svojih oboževalcev in iz njih ustvarja nakit ter dekoracijo za svoje domovanje. "Spominja me na to, da imam pri sebi majhen del ljudi, ki jih imam rada," je pojasnila svoj nekoliko bizaren hobi.

Pevka Kesha je v intervjuju za podkast Las Culturistas razkrila, kako je razvila svoj nenavaden hobi zbiranja človeških zob. "Vse se je začelo, ko sem postala obsedena s svojimi oboževalci. Potem pa je nekdo rekel: 'Mojemu otroku je izpadel zob,' in jaz sem odgovorila: 'Ga lahko dobim?'"

Kesha
Kesha
FOTO: AP

39-letnica je od svojih podpornikov dobila že več kot tisoč zob, ki jih je uporabila za izdelavo nakita. "Izdelala sem ogrlico, uhan, pas in nato še krono. Začela sem jih zbirati, ker to nekoliko prestraši heteroseksualne moške."

Keshino zbiranje zob je že zdavnaj preraslo prvoten namen ustvarjanja nakita. "Preprosto sem jih začela postavljati po svojem domu v majhne kozarčke." Priznala je, da njena zbirka marsikoga preseneti, sama pa je mnenja, da na ta način ustvari nekaj iz nečesa, kar bi sicer veljalo za odpadek. "To ni šala in ni potegavščina. Sem pop zvezdnica in potrebujem vaše zobe."

Za Kesho ima zbirka pomen, ki presega samo zanimanje za zobe. "Spominja me na to, da imam pri sebi majhen del ljudi, ki jih imam rada. Tudi mojim mačkam so morali izpuliti nekaj zobkov. To so njihovi mali mačji modrostni zobje. Tudi te zbiram. Sem kot zobna vila!"

kesha zobje zbirka

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