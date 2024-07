Kevin Bacon nekoč za en dan postal 'navaden človek': Zanič je bilo.

"Ne pritožujem se, ampak imam obraz, ki je precej prepoznaven. Če si dam na glavo kapo in očala, bo to delovalo le do neke mere. Obrnil sem se k vizažistom, ki se ukvarjajo s posebnimi efekti," je povedal in razkril, da si je za krinko nadel umetne zobe, drugačen nos in očala, s svojo novo podobo pa se je nato sprehodil po eni bolj znanih ulic v Los Angelesu.

"Nihče me ni prepoznal. Ljudje niso bili prijazni do mene in nihče mi ni dejal, da me ima rad. Moral sem čakati v vrsti za j***** kavo ali kar koli. Zanič je bilo, želel sem biti spet slaven," je povedal hollywoodski zvezdnik, ki je hitro spoznal, da mu življenje navadnega smrtnika ni po godu.