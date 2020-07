Kevin Bacon o svoji ženi le najboljše: Vedno me podpira

62-letni Kevin Bacon pravi, da ima partnerico, na katero se lahko vedno zanese, to pa pri njej tudi najbolj ceni. " Kyra in jaz podpirava drug drugega, na vseh področjih – igralstvo, režija in drugi talenti. Vedno mi je stala ob strani in bila moja podpora," je povedal v intervjuju za People . "Nikoli ji nisem predstavljal konkurence. Moje uspehe jemlje kot svoje."

62-letnik je zaslovel že leta 1984 v filmu Footlosse in požel še večjo slavo z uspešnicami A Few Good Men, Apollo 13 in Mystic River. Pravi, da še vedno uživa v snemanju filmov in nima načrtov za upokojitev: "Veliko ljudi mojih let razmišlja o tem, da bi se ustavili. Sam pa rad gledam naprej in nimam vzvratnega ogledala."