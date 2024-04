Kevin Bacon po štirih desetletjih ponovno na prizorišču snemanja filma Footloose

65-letni Kevin Bacon je obiskal srednjo šolo Payson v zvezni državi Utah, da bi pozdravil dijake po večletni kampanji, ki se je začela na družbenih medijih pod oznako #BaconToPayson. Pred mesecem naj bi dijaki šole ponovno obudili norijo Footloose – organizirali so filmski večer Footloose , uprizorili muzikal Footloose , preimenovali letno tekmovanje za gospoda šole Paysona po igralcu in celo organizirali natečaj za najboljši esej, s katerim bi prepričali Bacona, da jih obišče.

Njihova misija se je spremenila v kampanjo celotne skupnosti, ki se je povezala z igralčevo dobrodelno organizacijo in študenti, ki so pomagali sestaviti 5000 dobrodelnih paketov. Pri pakiranju se jim je pridružil tudi zvezdnik, ki je dejal: "Nagovorili ste me v to. Krasno je videti takšno predanost za neko stvar. In krasno je, da je imel film takšen vpliv in je lahko povezal toliko ljudi."

Bacon je vabilo na obisk sprejel že marca. "Bil sem tako navdušen nad vsem, kar se je tam dogajalo s to noro idejo, da bi me privabili nazaj, zato hvala, prišel bom. Moram priti," je takrat sporočil.