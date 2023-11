Kevin Bacon spregovoril o stanovanjski stiski, ki jo je doživel v mladosti

Igralec Kevin Bacon je nedavno gostoval v oddaji Kelly Clarkson, kjer sta se oba z voditeljico spomnila svojih težkih kariernih začetkov, ki pa so bili tesno povezani tudi s stanovanjsko stisko. Svojo zgodbo je najprej delil 65-letnik, ki se je leta 1976 preselil v New York, razkril pa je še, da je takrat živel v stanovanju, ki si ga je delil z drugimi ljudmi, zanj pa je plačeval 137 evrov na mesec.

icon-expand Kevin Bacon se je v New York preselil leta 1976. FOTO: Profimedia

"Ne vem, kako sem si to preračunal, a tako sem se odločil. Na zadnji strani publikacije Village Voice sem videl oglas, v katerem so navedli, da je stanovanje namenjeno umetnikom, igralcem in glasbenikom. Ob tem sem si rekel, da se to dobro sliši," se je spominjal igralec, ki je dotlej že štiri mesece spal na sestrinem kavču in spoznaval mesto. "Bilo je stanovanje nižjega cenovnega razreda. Verjetno je bilo tam res nekaj umetnikov, a ne prav veliko," je še povedal o nastanitvi, za katero se je nato odločil. Imel je sostanovalca, ki ga je spoznal v pisarni, kjer so sklepali stanovanjske pogodbe, tam pa so jima povedali, da nimajo enoposteljnih sob. "Skupaj sva živela štiri leta, nedavno pa sva skupaj kosila," je razložil Bacon. Zvezdnik filma Footloose je o nekdanjem sostanovalcu dejal, da je pianist, ki je ponoči delal v Copacabani in ga je bilo res lepo poslušati, ko je igral doma.