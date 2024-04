Kevin Costner napoveduje štiri celovečerne filme

"Ne morem si zamisliti boljšega kraja kot Cannes, da svetu pokažem rezultat tako čudovite pustolovščine," je v izjavi zapisal Kevin Costner . Leta 2003 je v Cannesu že predstavil svoj vestern Spopad na zahodu , ki ga je režiral, bil koproducent in v njem zaigral v glavni vlogi, poročajo nemški mediji.

Prva dva filma v sklopu Horizon: An American Saga bosta premiero doživela konec junija in sredi avgusta. Druga dva še nista posneta. Dogajanje prvega filma je postavljeno v čas ameriške državljanske vojne med letoma 1861 in 1865, ko se naseljenci v pokritih vagonih odpravijo na zahod.

Zvezdnik pri projektu sodeluje kot glavni igralec, režiser, soscenarist in producent. Pred kamero so z njim stopili Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson in Jena Malone.

Nazadnje je Costner zaigral v televizijski seriji Yellowstone. Horizon: An American Saga je njegov četrti režijski projekt, doslej je podpisal režijo filmov Pleše z volkovi (1990), Poštar (1997) in Spopad na zahodu (2003). Njegov vestern bodo na 77. filmskem festivalu, ki bo v Cannesu potekal od 14. do 25. maja, prikazali izven konkurence.