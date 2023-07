Kevin Costner otroke odpeljal na počitnice, sodnik določil višino preživnine

Ker se je par že dogovoril, da si bosta skrbništvo nad Grace, Hayesom in Caydnom delila, je odvetniška ekipa igralca na vprašanje, zakaj preživljajo samostojni čas z očetom, odgovorila, da so vsi trije že najstniki in bodo lahko po lastni odločitvi prehajali med očetovim in materinim domovanjem, ko bo ta našla novo bivališče.

Dogovor je korak naprej v ločitvenem postopku, ki ga je meseca maja z oddano vlogo za ločitev začela nekdanja oblikovalka torbic, kot razlog za ločitev pa navedla nepremostljive razlike med zakoncema. Costner in Baumgartnerjeva sta bila poročena 18 let. Do težav med ločitvenim postopkom je prišlo, ker odtujena žena ni želela zapustiti Costnerjeve hiše, kar ji je določala podpisana predporočna pogodba, Christine pa bi sodeč po njej morala družinsko domovanje zapustiti v roku 30 dni.