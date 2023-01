Kevin Costner podelitev zlatih globusov zamudil zaradi poplav v Kaliforniji

Igralcu Kevinu Costnerju so poplave onemogočile prihod na podelitev zlatih globusov, kjer bi moral prevzeti svoj kipec za nastop v seriji Yellowstone. Pred prireditvijo, ki se je odvijala v Los Angelesu, je zvezdnik na družbenem omrežju delil videoposnetek, na katerem je razložil, da se z ženo Christine Baumgartner ne bosta udeležila podelitve, razlog pa so vremenske razmere.

Iz Kalifornije prihajajo poročila, da je obilno deževje povzročilo številne nevšečnosti, posledica pa so tudi plazovi in zaprte ceste. Kot poročajo oblasti, so lokalnim prebivalcem svetovale, naj se umaknejo iz tega območja, v okraju s približno 34 000 prebivalci pa živi tudi veliko zvezdnikov. Med njimi je Kevin Costner, ki je zaradi vremenskih razmer zamudil podelitev zlatih globusov.

icon-expand Kevin Costner je zaradi poplav v Kaliforniji zamudil podelitev zlatih globusov. FOTO: Instagram

"Opravičujem se vsem gledalcem, ki so si želeli ogledati podelitev zlatih globusov. S Chris se nama je ne bo uspelo udeležiti. To je že drugič v obdobju petih let, da so mesto in ceste poplavljene. Znašla sva se na napačni strani mesta in se sinoči nisva mogla vrniti, tega pa nisva morala storiti niti zjutraj, saj je bila avtocesta še zmeraj zaprta," je povedal Costner.

"Nihče ni bolj žalosten, da ne moreva priti, kot midva. Chris je imela prečudovito obleko, jaz pa sem se veselil, da se bom z njo sprehodil po rdeči preprogi," je še dodal zvezdnik, ki je bil med podelitvijo nagrajen za najboljšega igralca v dramski seriji za nastop v seriji Yellowstone, v konkurenci pa je tako premagal nominirane igralce Jeffa Bridgesa, Diega Luno, Boba Odenkirka in Adama Scotta.

Costner se je za nagrado zahvalil tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Hvala Združenju tujih dopisnikov Hollywooda in zlatim globusom za to veliko čast in celotni ekipi serije Yellowstone, da so ustvarili lik Johna Duttona. To priznanje delim s celotno igralsko zasedbo, producenti in našo neverjetno ekipo. Največja zahvala pa gre oboževalcem, ki imajo ranč Yellowstone tako radi, kot bi bil njihov."