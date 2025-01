Kevin Costner praznuje 70. rojstni dan

Kevin Costner se je nazadnje kot režiser in glavni igralec več let posvečal načrtovani ambiciozni seriji vesternov Obzorja: Ameriška saga, ki jo je tudi večinoma financiral iz lastnega žepa. Maja lani je na filmskem festivalu v Cannesu predstavil prvi film iz omenjene serije."Obzorja: Ameriška saga je zgodba, ki se je začela pred 35 leti. In ne morem si zamisliti boljšega kraja kot Cannes, da svetu pokažem rezultat tako čudovite pustolovščine," je v izjavi zapisal Costner.