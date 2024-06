Kevin Costner za nov film izbral svojega sina: Bila je sebična poteza

Kevin Costner je v novem intervjuju branil svojo sebično potezo. V njegovem novem filmu bo zaigral njegov sin Hayes, kljub temu, da nima izkušenj. "Je lep fant in je tih. In svojih otrok nisem potisnil v posel," je dejal v svojo obrambo igralec. Zvezdnik je dodal, da se je na snemanju zelo izkazal.

Kevin Costner zagovarja svojo odločitev, da je svojega sina Hayesa vključi v film Obzorje: Ameriška saga, kljub temu, da nima nobenih igralskih izkušenj. 69-letni oskarjevec je brez avdicije izbral svojega 15-letnega sina za vlogo Nathaniela Kittredgea v prvem od štiridelnih vesternov iz obdobja državljanske vojne. Ob priznanju, da je bila poteza sebična, je Costner o svojem sinu dejal: "Je lep fant in je tih. In svojih otrok nisem potisnil v posel." Dodal je: "Zavedam se, da je zunaj toliko mladih igralcev, ki bi preprosto ubijali za to, da bi sodelovali v tem filmu," je povedal za oddajo Today.

Po mnenju igralca je Hayesova vloga zahtevala le dva tedna snemanja. "Toda v nekem smislu je šlo za manjši del," je pojasnil. "Sebično sem ga želel z mano en teden, dva tedna, bil je z mano. In vsak dan sva se vozila na snemanje in on je šepetal." Kljub temu, da nima igralskih izkušenj, je Costner pohvalil Hayesa, ker je prikazal "res lepo" predstavo.

