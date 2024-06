Kevin Costner zanikal razmerje s pevko Jewel

Igralec je priznal, da ve za govorice, da sta par, te pa so se pojavile decembra, ko sta se s 50-letnico oba udeležila dobrodelnega dogodka na Britanskih Deviških otokih, ki ga je gostil njun skupni prijatelj, poslovnež Richard Branson . "Ločen sem in nenadoma sem samski oče," je povedal Costner, ki se je še pred srečanjem z Jewel zapletel v ločitveno vojno z nekdanjo ženo, in nadaljeval: "Sedel sem na letalo z devetimi drugimi ljudmi, med katerimi je bila tudi Jewel. Na letalu je bila tudi Emma Watson in še sedem drugih, ki niso zvezdniki. Bili smo edini trije zvezdniki na otoku, ki so se udeležili tridnevnega dogodka, nato pa smo šli nazaj domov. Ona je bila oseba, s katero sem imel zelo zanimive pogovore."

"Govorice so bile, da sva tja odpotovala z zasebnim letalom in res sem šel z zasebnim letalom in njo, le da je bilo tam še sedem drugih ljudi. Nočem, da tabloidi uničijo tega, kar imava. Z njo sem se pogovarjal tudi preko sporočil. Je res pametna in preživela je že marsikaj. Sva prijatelja in nisva v zvezi. Nikoli se nisva sestajala. Je lepa in pametna, da bi se to vse lahko zgodilo, a se nama ni," je še razkril Costner, ki je govorice o razmerju s pevko moral zanikati tudi pred svojimi sedmimi otroki.

O njunem razmerju je aprila spregovorila tudi pevka, ki je takrat dejala, da je Costner čudovita oseba in dodala, da je zanimanje javnosti za njun odnos zelo veliko, a razmerja ni zanikala.