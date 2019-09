Kevin Federline na policiji: oče Britney Spears nasilen do otrok

Kevinov predstavnik za medije Mark Vincent Kaplan je za revijo People povedal, da naj bi se incident z Jamiejem zgodil 24. avgusta, ko sta bila 13-letni Sean Preston in 12-letni Jadey James na obisku pri dedku Jamieju. Pevkin predstavnik za medije in njen odvetnik obtožb nista komentirala.

Kevin Federline , plesalec in nekdanji mož pevke Britney Spears , je Jamieja Spearsa , pevkinega očeta in dedka dveh otrok, obtožil nasilja nad 13-letnim Seanom Prestonom.

"Prišlo je do nesporazuma, ko je Britney z otrokoma obiskala Jamieja. Nesporazum je vodil do fizičnega obračuna, ki ga je videl tudi 12-letni Jayden," je Kaplan povedal za ameriške medije in dodal, da se je Jamie znesel nad 13-letnim Seanom: "Britney se je pravilno odzvala in otroke odpeljala stran, a otroka sta vseeno v šoku." Po incidentu je pevka poklicala Kevina in ga prosila, da otroka odpelje k sebi.

Kot poročajo tuji mediji, naj bi Jamie, dečkov dedek, Seana nasilno stresel, pred tem pa celo polomil vrata spalnice, v kateri je bil deček. Federline je naslednji dan z odvetnikom obiskal lokalno policijsko postajo in Jamieja prijavil zaradi fizičnega nasilja nad mladoletnikom. Kaplan pravi, da ne bodo nadaljevali s tožbo zoper Jamieja, saj se bodo skušali dogovoriti z Britney, kako naprej. Skupaj bodo poskusili najti čim lažjo in razumno rešitev. Je pa bil Jamiejev napad na vnuka razlog, da je Kevin zaprosil za večje skrbništvo nad otrokoma. Pred incidentom je bilo to enakovredno porazdeljeno, zdaj je Kevin dobil 70-, Britney pa 30-odstotno.