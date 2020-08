Kevin Hart in Katy Perry javno podprla Ellen DeGeneres

Po obtožbah na račun Ellen DeGeneres ter vodilnih producentov njenega šova, so voditeljici sedaj javno v bran stopili nekateri zvezdniki. Igralec Kevin Hart je izkoristil družbena omrežja in svoji prijateljici izkazal popolno podporo, kot je to storila tudi sama, ko je izgubil mesto voditelja podelitve oskarjev. Spomin na lepe trenutke v pogovornem šovu pa sta delili tudi pevka Katy Perry in igralka Diane Keaton.

Kevin Hart, ki se je v preteklosti tudi sam znašel v težki situaciji, ko je bil zaradi besed, s katerimi je prizadel LGBT skupnost, tarča številnih kritik. Ko je bil izbran za voditelja 91. podelitve nagrad oskar, je Akademija kasneje presodila, da igralec, zaradi svoje burne preteklosti, ni najboljša izbira. Sedaj se je odločil, da javno izkaže podporo kolegici Ellen DeGeneres. Na družbenem omrežju Instagram je Ellen označil za eno najbolj čudovitih oseb, ki jih pozna in naznanil, da bo v težkih časih stal ob osebah, ki jih pozna in jih ima rad. Internet pa je poimenoval 'nor svet negativnosti', kjer se slavi vsak padec uspešnih ljudi. Omenil je, da je grozno opazovati prijatelja, ki preživlja težke trenutke tako javno in se s tem navezal na položaj, v katerem se priljubljena voditeljica po obtožbah nahaja.

Ko se je Hart znašel v težavah, se je lahko zanesel na Ellen. Sedaj ji tudi sam nudi podporo.

''Ellen poznam že vrsto let in lahko iskreno priznam, da je ena od najboljših ljudi na celem planetu. Z mojo družino in ekipo je ravnala ljubeče in spoštljivo od prvega dne,''je še zapisal. Dodal je, da se mora vsa ta negativnost na internetu čim prej prekiniti in da se veseli prihodnosti, ko se bomo spoštovali in imeli radi: ''Ta objava ne pomeni zanikanja občutkov drugih in njihovih izkušenj ... Je samo dokaz mojih izkušenj s prijateljico. Ellen, rad te imam.''

Hart se je v šovu ameriške voditeljice pojavil pogosto, podprla ga je tudi, ko se je sam znašel v težavah. Stala mu je ob strani tudi leta 2018, ko se mu je izmuznilo vodenje podelitve oskarjev, takrat je celo spodbujala javnost, da ga kot voditelja vseeno podpre. Jasno je povedala, da je njegovo opravičilo za sporne izjave sprejela, kljub temu, da je članica skupnosti LGBT.

Ellen so v težkih trenutkih stopile v bran še žena, Portia de Rossi, pevka Katy Perry ter igralka Diane Keaton. Katy je na družbenih omrežjih s sledilci delila svojo izkušnjo z voditeljico: ''Ne morem govoriti v imenu drugih ljudi in njihovih izkušenj, želim samo povedati, da sem imela samo pozitivne izkušnje z Ellen in njenim šovom. Vsi smo bili priča njenemu neprekinjenemu boju za enakopravnost, ki ga je čez desetletja prinašala v naš svet. Pošiljam ti objem.''

Tudi Keatonova ima na gostovanja pri Ellen le lepe spomine: ''Zmeraj sem uživala v obiskih v Ellen šovu. Videla sem tudi, kako občinstvo oddaja srečo in hvaležnost. Vsem je nekaj dala, vključno z mano.''