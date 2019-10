Kevin Hart naj bi se vrnil na delo

Spomnimo, igralec in komik Kevin Hart je bil pred mesecem dni udeležen v prometni nesreči, kjer si je poškodoval hrbtenico in je zato moral prestati operacijo. Kljub temu, da so tuji mediji poročali, da ga čaka dolgo okrevanje, naj bi se zdaj že vrnil na delo.

40-letnik naj bi začel s promocijo novega dela filma Jumanji, v katerem igrajo tudi Dwayne Johnson, Danny DeVito in Danny Glover. E! News poroča, da so ga bili filmski producenti veseli in so urnik prilagodili njegovim trenutnim sposobnostim.