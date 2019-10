Kevin Hart o nesreči: Moje življenje se je za vedno spremenilo

Kevin Hart je o svoji nesreči prvič spregovoril v sredini oktobra, ko je sporočil, da njunima sopotnikoma želi vse najboljše in ju ima neizmerno rad. Sedaj pa je kot spomin na nesrečo delil videoposnetek, kjer je zbral vse fotografije in posnetke nesreče in njegovega okrevanja. S svojimi oboževalci je želel deliti misel, da je človeško življenje minljivo.

Stanje igralca se je že izboljšalo in naj bi se že vrnil na delo , saj ga čaka ga promocija filma Jumanji: Naslednja stopnja, producenti pa so prilagodili urnik njegovim sposobnostim. Sedaj pa se je odločil, da bo na Instagramu delil čustven videoposnetek, ki ga je začel z napisom: "1. septembra 2019 sem bil udeležen v nesreči. Moje življenje je za vedno spremenilo."

Kot smo že poročali, je bil 40-letni igralec in komik septembra udeležen v prometni nesreči, v kateri si je poškodoval hrbtenico. Kevinov avtomobil je v času nesrečnega dogodka vozil njegov prijatelj Jared Black , ta je izgubil nadzor nad vozilom in zleteli so s ceste, na zadnjih sedežih je sedelo tudi voznikovo dekle, Rebecca Broxterman.

Podrobno je predstavil tudi proces okrevanja in prikazal posnetke, kjer se ob pomoči medicinskih sester skuša postaviti na noge. Komik je bil deležen tudi fizioterapije, na posnetku pa je vidna tudi kirurška brazgotina.

Kevin je dodal, da je hvaležen, da je živ in zdrav, meni tudi, da je nesrečo skoraj nujno potreboval: "Ko Bog govori, moraš poslušati."40-letnik čuti, da mu je na tak način višja sila sporočila, da se mora umiriti in usesti."Ko je življenjski tempo prehiter in dela preveč, včasih ne vidiš stvari, ki bi jih moral. Po nesreči vidim stvari drugače. Življenje vidim s povsem nove perspektive. Hvaležen sem za svojo družino, prijatelje in za ljudi, ki mi stojijo ob strani. Tudi mojim oboževalcem, hvala za ljubezen in podporo. Današnjega dne ne jemljite za nekaj samoumevnega, ker jutrišnji dan ni obljubljen."

Posnetek je še zaključil z besedami:"Hvaležen se za Boga, za življenje in da sem še vedno tukaj. Sedaj sem še večja in boljša različica sebe, najverjetneje do leta 2020."