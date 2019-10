Kevin Hart prvič po prometni nesreči spregovoril za javnost

Kot smo že poročali, je bil igralec in komik Kevin Hart septembra udeležen v prometno nesrečo, v kateri si je poškodoval hrbtenico. Kevinov avtomobil je v času nesrečnega dogodka vozil njegov prijatelj Jared Black , ta je izgubil nadzor nad vozilom in zleteli so s ceste, na zadnjih sedežih je sedelo tudi voznikovo dekle, Rebecca Broxterman .

Do pred nekaj dnevi igralec o nesreči ni spregovoril, o njegovem stanju pa so tujim medijem poročali le njegovi bližnji. Zdaj pa je Kevin preko svojega odvetnika Andrewa Brettlerja podal izjavo za javnost, v kateri je povedal, da se do naslednjega leta ne bo popolnoma vrnil na delo, kljub temu da se trenutno že posveča promociji novega dela filma Jumanji. "Medtem ko sem in tja naredi nekaj malega za film, ne pričakuje, da se bo do naslednjega leta popolnoma vrnil na delo," je dejal Brettler.

V izjavi je omenil tudi Jereda in Rebecco, ki sta bila soudeležena v nesreči. Pred nekaj tedni so tuji mediji namreč poročali, da naj bi par igralca tožil, ker jima v avtomobilu ni bila zagotovljena primerna varnost. "Do Jereda in Rebecce čutim le ljubezen in jima želim hitro okrevanje," je Hart dejal v izjavi, v kateri tožbe ni omenjal. Hart si je novi avtomobil privoščil za svoj 40. rojstni dan, naredili pa so ga po njegovem naročilu, zato je bil avtomobil res brez varnostnih pasov in zračnih blazin.